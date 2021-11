Escola bilíngue amplia atuação no DF com proposta de global de ensino

AI Ana Isabel Mansur

Christina Sabadell destaca diferencial da experiência de viver a língua e construir o pensamento em um segundo idioma - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Em quatro dias de visitas, a Escola Maple Bear recebeu mais de 500 famílias nas novas unidades da Asa Norte e do Sudoeste, disponíveis aos estudantes a partir de 2022. Com as matrículas abertas, o colégio canadense bilíngue — integrante do Grupo SEB — atua no Distrito Federal há pelo menos 10 anos. Entre as novidades para o próximo ano, está a mudança de endereço da escola do Sudoeste, que funcionava no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Christina Sabadell, diretora de escolas premiums do Grupo SEB, destaca a expectativa em expandir as atividades da escola canadense no DF. Segundo a pedagoga, a proposta é tornar a capital o polo de referência para a América Latina.

"A ideia é fornecer suporte para implantação a todos os franqueados da América Latina. No processo de consolidação da Maple Bear, firmamos, recentemente, uma parceria com a Trent University, em Ontário, no Canadá, onde teremos uma escola própria dentro da universidade", adianta Christina. Ela explica que a iniciativa vai possibilitar aos alunos o contato com a perspectiva multicultural de um programa bilíngue internacional. "Vivemos cada vez mais em uma sociedade sem fronteiras. Vamos oportunizar os programas de intercâmbios, como o Summer Camp e o High School", apresenta a diretora.

Inovação

No próximo ano, a unidade da Asa Norte vai receber estudantes até o 9º ano do ensino fundamental e, a partir de 2023, alunos do ensino médio. A escola do Sudoeste vai oferecer aulas até o 5º ano do ensino fundamental. Entre 2023 e 2024, a ideia do grupo é inaugurar mais duas unidades no DF, na Asa Sul e em Águas Claras. O programa pedagógico é desenvolvido por educadores brasileiros em parceria com a Maple Bear Global Schools (MBGS), instituição canadense privada com sede no Canadá e presente em 30 nações, com mais de 530 escolas em operação. Somente no Brasil, são 145 unidades, que atendem mais de 30 mil estudantes em todas as cinco regiões do país.

A metodologia bilíngue do grupo permite aos alunos aprenderem de maneira imersiva. "Uma coisa é estudar a língua; outra é viver a língua e construir o pensamento em um segundo idioma. Não são aulas de inglês, os estudantes aprendem outras matérias em inglês, adquirindo um repertório literário vastíssimo, porque a leitura é muito estimulada, assim como o pensamento analítico e de comparação", destaca a pedagoga.

Para a diretora, o aluno exposto ao modelo bilíngue desenvolve com mais facilidade a capacidade cognitiva, com flexibilidade de aquisição e fluidez inclusive em outros idiomas. "A neurociência fala que o desenvolvimento cognitivo de uma criança bilíngue é diferenciado daquele de um aluno monolíngue. Acreditamos que o modelo é para a nova geração, hiperestimulada e com velocidade de pensamento e tempo de atenção mais curtos, normalmente", defende.

Pandemia

Christina afirma que a adaptação da Maple Bear às medidas de segurança contra a covid-19 não foi difícil. Os ambientes da escola, como as salas de aulas, já eram amplos e com espaços ao ar livre, como o pátio. "Manter o distanciamento dentro das classes foi tranquilo", conta. Neste ano, de acordo com a diretora, 90% dos alunos optou pelo retorno às atividades presenciais, e não houve demanda pelo modelo híbrido. Os 10% restantes escolheram permanecer com o ensino à distância. "São crianças com alguma condição de saúde ou com familiares que fazem parte do grupo de risco, então as famílias decidiram mantê-las em casa", explica Christina. Em 2022, o colégio vai continuar ofertando as duas possibilidades, a depender da opção dos responsáveis.