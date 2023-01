IFB Planaltina lança edital para cursos básicos presencial de Libras

EE Eu Estudante

(crédito: Renato Araújo/Agencia Brasília)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Planaltina publicou nesta segunda-feira (9/1) edital destinado a vagas para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). São 80 vagas divididas igualmente entre os candidatos para o curso de formação inicial em Libras básico comunidade e Libras básico 1. Os cursos têm duração de um semestre, sendo 80h de aula, com início em 21 de março. As inscrições serão recebidas on-line no site, no período de 12 a 23 de janeiro.



Os cursos serão ministrados nas terças-feiras: Libras básico comunidade, às 8h, e Libras básico 1, às 14h. Acesse o edital e confira os requisitos exigidos para ingresso. O sorteio das vagas, assim como o resultado e o processo de matrícula, serão realizados de forma on-line. Confira as datas.

Calendário

Inscrição: entre os dias 12 e 23 de janeiro.

Sorteio de vagas: 24 de janeiro.

Matrícula: 26 de janeiro a 6 de fevereiro.