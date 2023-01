Museu Nacional promove visita mediada a alunos de escola pública

EE Eu Estudante

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Museu Nacional da República abriu inscrições para o Programa EducAtiva. A oportunidade oferecerá ônibus e visitas mediadas para exposições em cartaz no museu a professores ou educadores sociais da rede pública do DF que queiram levar seus estudantes entre março e maio deste ano. As visitas ocorrerão às sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 ou das 14h30 às 16h30. Serão disponibilizados cerca de 13 ônibus e as inscrições de interessados(as) estão abertas até 25 de janeiro pelo formulário eletrônico.

A chamada pública priorizará escolas rurais e grupos que incluam pessoas com deficiência, e buscará a diversidade territorial e de faixa etária/escolaridade. Além das visitas mediadas, os grupos irão participar da experimentação de conteúdos educativos e de colaborações com a equipe de mediação do programa EducAtiva.

Segundo o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF), o Programa EducAtiva desenvolve atividades publicas de educação e mediação cultural, buscando contribuir com o desenvolvimento tanto do papel educativo do museu com os seus diversos públicos, quanto da sua acessibilidade. As atividades desenvolvidas pensam e promovem reflexões diversas no espaço das relações entre arte e públicos, museu e cidade, patrimônio e sociedade.

Cronograma completo da chamada: