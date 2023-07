Inscrições para o EJA se encerram neste domingo (9/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Secretaria de Educação (SEE) está com vagas abertas para o no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), oportunidade para os interessados em retomar os estudos na vida adulta. As inscrições podem ser feitas no site da SEE ou pela Central 156, opção 2, até este domingo (9/7).

Depois do cadastro, os estudantes inscritos terão o prazo entre os dias 24 e 28 de julho para entregar a documentação necessária na escola e efetivar a matrícula no EJA. A Educação de Jovens e Adultos é destinada à população com mais de 15 anos que precisa iniciar ou retomar os estudos e concluir o ensino médio.

A falta de histórico escolar não impede o registro do aluno em uma instituição de ensino. No início do ano letivo, um teste de classificação pode ser feito com o aluno, que serve como um diagnóstico para identificar o nível de escolaridade.

Atualmente, mais de 35 mil alunos estão matriculados na EJA no DF, em 95 escolas, vinculadas às 14 regionais de ensino, segundo informações da Secretaria de Educação.