Cursinho lança simulado gratuito para a prova do Encceja

E EuEstudante

marcação de gabarito da prova - (crédito: divulgação/Estratégia Vestibulares)

Com a aproximação do vestibular, em agosto, o Estratégia Vestibulares, grupo brasileiro de educação especializado em exames complexos, realizará sua primeira simulação gratuita para ajudar os alunos a se prepararem para o Encceja 2023.



O simulado será aplicado de forma on-line de 15 a 22 de julho às 13h do primeiro dia, com um total de 60 questões objetivas e a maior variedade de assuntos exigidos para o exame, incluindo 30 questões de ciências naturais e suas tecnologias, e 30 perguntas em matemática e matemática. Além da redação, o exame do segundo dia tem 60 questões, sendo 30 sobre linguagem, código e sua tecnologia e 30 sobre ciências humanas e sua tecnologia.

Para realizar os simulados, o candidato deverá acessar o Banco de Questões Estratégia Vestibulares e fazer seu cadastro na plataforma. O link a seguir https://shre.ink/947F mostra o passo a passo de como se inscrever na prova. Além disso, para fazer a inscrição no primeiro dia de provas, o candidato deve acessar este link:https://shre.ink/9475 e para o segundo dia, este outro: https://shre.ink/947b .

Esta é a primeira edição do Estratégias Vestibulares - Simulado Encceja com questões totalmente inéditas para servir de guia aos candidatos.