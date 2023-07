Aluno de Brasília conquista medalha de prata em competição internacional

LC Lara Costa*

O brasiliense Heitor Sasaki conquistou medalha de prata em competição internacional de matemática. - (crédito: Arquivo Pessoal)

Aos 12 anos e cursando o 7º ano do ensino fundamental da Escola Eleva, Heitor Sasaki conquistou a medalha de prata na 4ª Olimpíada Copernicus de Matemática. A etapa final foi realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, entre 9 e 13 de julho. Durante toda a competição foram recebidos 2.567 exames on-line e 445 foram finalistas.

A primeira fase foi pela Internet e contou com a participação de estudantes de 40 países, em 25 de março deste ano. A segunda etapa, intitulada Round Global, foi presencial e aconteceu em 12 de julho no câmpus da Universidade de Columbia. Nessa edição da olimpíada, outros alunos brasileiros de Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro também conseguiram resultados exitosos.

Quanto à experiência de competir no exterior, Heitor ficou feliz e acredita que isso pode abrir portas para várias oportunidades no Brasil e no exterior. "No futuro, quero trabalhar com números e me imagino estudando o curso de ciência da computação", diz.

Dedicação e esforço são as características defendidas pela Lizandra, mãe do Heitor, quando se refere à postura do filho. De acordo com ela, a participação do adolescente em olimpíadas não é uma novidade. “Desde pequeno Heitor se destaca em notas e desempenho acadêmico, mas poucas vezes o vi tão ansioso e feliz após receber uma medalha internacional”.

Lizandra acompanhou o filho de perto nesse período e relata que a ansiedade do antes e depois da prova, até a chegada da medalha, é compensatória quando chega o resultado. "Esta olimpíada internacional nos fez ver que são tantas crianças e jovens brilhantes pelo mundo, amantes da matemática, com o mesmo objetivo: aprender, estudar, crescer", afirma.

O professor de matemática Raul Carneiro conta que identificou a perspicácia do aluno em uma de suas aulas: ele escreveu uma expressão matemática na lousa que estava diferente do livro e, depois da resolução, os alunos perceberam que o resultado divergia do gabarito. Depois de um tempo tentando resolver, Heitor levantou a mão e disse a Raul: “professor, o senhor escreveu errado”.

Foi ele quem identificou esse talento e sempre o estimulou a participar das olimpíadas. “Acredito que o estudo de matemática tem a ver com entender a teoria e os exemplos dados para aplicar e executar os exercícios propostos. O Heitor faz isso com maestria e é notório o quanto ele evolui”.

*Estagiária sob supervisão de Denise Britto