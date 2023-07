Brasileiro de 16 anos leva ouro em olimpíada de matemática no Japão

DB Denise Britto

Matheus Alencar de Moraes participa de olimpíadas de matemática e acumula medalhas desde os 11 anos - (crédito: Arquivo Pessoal)

O jovem cearense Matheus Alencar de Moraes foi medalhista de ouro na 64ª edição da Olímpiada Internacional de Matemática, em Shiba, no Japão. A competição aconteceu em julho e contou com uma delegação de seis brasileiros. Caçula do grupo, Matheus voltou ao Brasil com um novo estímulo: “Quero repetir esse resultado outras vezes e trazer mais ouro para o país”.

A IMO (sigla em inglês para International Mathematical Olympiad) é a maior olimpíada de matemática do mundo e, para Matheus, o resultado de muitos desafios pessoais. Desde 2019, o jovem participa de competições nacionais e internacionais acumulando muitas medalhas. “Quando eu tinha 11 anos, um amigo me falou sobre as olimpíadas de matemática e eu vi isso como um desafio mais pessoal do que uma competição com outras pessoas”, explica.

No mesmo ano, o iniciante levou para casa a medalha de ouro na Olimpíada Cearense de Matemática e de bronze nas olimpíadas brasileira e rioplatense, realizada na Argentina. Após essa estreia de sucesso, o interesse pelas competições só aumentou.

“Acho que minha maior motivação é o divertimento mesmo que eu sinto com a matemática. Resolver problemas, para mim, é divertido. Além disso tem o desafio pessoal, que cada competição me coloca”, afirma.

Preparação

A jornada de sucesso de Matheus contou com o apoio especial da mãe, orgulhosa dos resultados obtidos pelo adolescente. “Ele sempre foi muito esperto. Aprendeu a ler sozinho, entendia inglês desde pequeno e sempre foi destaque na escola, em todas as áreas. Chegou ao ponto de não se interessar tanto pelas aulas, porque era tudo muito fácil. Por isso, as olimpíadas vieram como o estímulo que faltava para ele”, conta Marcele Alencar.

O primeiro desafio de Matheus, no entanto, foi superar a perda do pai em um acidente de carro quando tinha três anos de idade. “Com a falta do pai, eu dediquei todos os meus esforços a pavimentar o caminho que o Matheus e o irmão precisavam para seguir em frente”, diz Marcele.

Os esforços solitários da mãe já surtiram efeito: Matheus foi premiado em cinco competições internacionais e outras seis nacionais. Agora se prepara para entrar em alguma faculdade no exterior.

Olimpíada

A IMO é a maior competição de matemática do gênero no mundo. A primeira participação brasileira na olimpíada aconteceu em 1979 e, de lá para cá, o país já teve 44 presenças nas provas.

A medalha de Matheus é o 14º ouro conquistado pelo Brasil na IMO, o primeiro por um aluno do Ceará. Em todos os anos de participação, o país alcançou 55 medalhas de prata, 89 de bronze e 35 menções honrosas.