Professor de matemática doa rim a ex-aluno de 15 anos com síndrome rara

Roman McCormick, 15 anos, recebeu rim do ex-professor de geometria Eddie McCarthy - (crédito: Divulgação / Washington Local Schools)

Roman McCormick, 15 anos, ganhou um presente inusitado de um antigo professor de matemática, em Ohio, nos Estados Unidos. Portador de uma síndrome rara, conhecida como “branchiootorenal”, o jovem recebeu um rim de Eddie McCarthy para resgatar uma adolescência normal que estava ameaçada pela condição.

A síndrome hereditária afeta a formação de tecidos de locais como os rins e o ouvido, e, no caso de Roman comprometeu parte de suas funções básicas. “Não consigo comer alimentos que a maioria das crianças normais consegue. Não consigo ser fisicamente ativo por causa dos meus rins”, disse, em entrevista ao Good Morning America.

O professor soube da história do ex-aluno pela imprensa local, já que a família de Roman decidiu buscar um doador dando visibilidade à condição do jovem. Os pais contam que a doença evolui de forma diferente entre os portadores e, no caso do filho, o avanço aconteceu rapidamente. No último ano, o quadro do estudante piorou e o comprometimento dos rins chegou ao estágio máximo.

“Em fevereiro, a história estava circulando no Facebook e um dos meus amigos me enviou uma mensagem alertando que se tratava do meu aluno. No dia seguinte fui fazer o teste”, contou McCarthy à imprensa americana. O teste de compatibilidade dos dois foi positivo.

Segundo o professor, o fato de ter os dois rins em pleno funcionamento e a compatibilidade com o antigo aluno de geometria foram suficientes para tomar a decisão. O doador vivo aumenta as chances de sucesso no procedimento e eram a principal escolha da família, de acordo com a mãe. Em 19 de julho, a cirurgia foi realizada na Universidade de Michigan.