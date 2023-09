Colégio Marista - João Paulo II abre inscrições para bolsas de estudo 2024

CB Correio Braziliense

Colégio Marista (João Paulo II) abre inscrições para bolsas de estudo em 2024 - (crédito: Divulgação: Agência 2i)

O Colégio Marista Asa Norte João Paulo II dará início ao concurso de bolsas de estudo 2024 para o ensino médio. As inscrições vão desta quinta-feira (14) a 17/9 pelo link: https://shre.ink/2aWX.



O concurso será destinado aos estudantes regularmente matriculados no ano letivo de 2023, em rede de ensino pública ou privada, nas seguintes séries: 9º ano do ensino fundamental, 1° e 2° anos do ensino médio. Os descontos serão oferecidos para as mensalidades de janeiro a novembro de 2024 e vão variar de 20% a 100%, a depender do desempenho do candidato.

A avaliação será aplicada em 7/10, das 8h30 às 12h30, no Colégio Marista João Paulo II. Mais informações sobre inscrições, conteúdo das avaliações, classificação dos candidatos, aplicação das bolsas e demais itens estão disponíveis no edital: https://shre.ink/2aWl.