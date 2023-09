Ideias de Futuro abre inscrições para programa de empreendedorismo

CB Correio Braziliense

Estudantes do programa Startup in School - (crédito: Divulgação SiS)

Para a comemoração de uma década de atuação, o Instituto Ideias de Futuro, consultoria de inovação social em educação, abre inscrições para estudantes e professores participarem de uma edição especial do programa Startup in School (SiS), programa estudantil de iniciação de empreendedorismo tecnológico, até o dia 2 de outubro.



Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas, do 9º ano do ensino fundamental ao último do ensino médio, além de educadores dos dois ciclos. A edição contará com uma trilha de seis semanas de aprendizado, em ambiente 100% online, e trará para os estudantes o desafio de desenvolverem uma solução tecnológica para problemas reais do seu entorno ou comunidade, identificado pelos próprios alunos.



Os projetos serão avaliados por critérios como inovação, impacto no dia a dia da cidade ou entorno, modelo de negócios, viabilidade técnica e prototipação. Haverá premiações para os grupos que ficarem nas três primeiras colocações, e educadores receberão reconhecimentos especiais.

Mais informações e inscrição no site https://institutoidf.org/sis/