Deputados distritais se reúnem com GDF para debater greve da educação

Mais de 1,5 mil servidores do setor administrativo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) fazem greve, na manhã desta terça-feira (19/8), para cobrar do governo local uma reestruturação da categoria e reajuste salarial - (crédito: Pedro Marra/CB/DA Press)

Uma comissão de deputados da Câmara Legislativa se reuniu com a Secretaria de Administração, Orçamento e Gestão do DF (SEPLAD) nesta quinta-feira (28/9) para debater as pautas das três paralisações de trabalhadores atualmente em curso no DF, entre elas a da carreira de Políticas Públicas e Gestão Educacional, que engloba gestores, analistas e técnicos de escolas públicas.

Há dois dias, na terça-feira (26/9), sob o comando do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF), os trabalhadores ocuparam o salão de acesso ao plenário Jorge Cauhy da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), pressionando deputados a intermediarem o diálogo entre a categoria e o Governo do Distrito Federal (GDF). Na última quarta-feira, 27, a categoria realizou também ato na Rodoviária do Plano Piloto ressaltando a importância da carreira para valorização da educação pública no DF.

Com o encontro, o sindicato pretende avançar com a pauta de aumento salarial. Segundo nota divulgada pelo SAE, "hoje, a carreira PPGE enfrenta a desvalorização salarial mais acentuada dentro da administração pública." O comando de greve afirmou que caso não haja um compromisso formalizado entre o sindicato e o GDF após a reunião de hoje, a greve prosseguirá inalterada.