Prêmio Escolas Sustentáveis anuncia ganhadores nesta segunda (16/10)

CB Correio Braziliense

Fundação Santillana - (crédito: Divulgação Fundação Santillana)

A Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), a Santillana e a Fundação Santillana selecionaram 10 projetos de instituições de ensino que irão disputar a final nacional do prêmio escolas sustentáveis. Os vencedores serão anunciados em um evento especial, em Brasília, nesta segunda-feira (16/10), com a presença dos finalistas.

Mais de 790 projetos foram inscritos por escolas brasileiras para participar da premiação internacional que reconhece iniciativas de cunho socioambiental com impactos positivos nas comunidades do entorno das instituições de ensino. Desse total, 30 foram escolhidos por um júri técnico e passaram por uma votação popular.

Os três projetos mais bem avaliados, com notas de um a cinco, ganharam pontos que foram somados à nota da Comissão julgadora nacional. Ao final, dez projetos, sendo cinco de cada categoria – ensino fundamental e ensino médio - foram escolhidos para a grande final brasileira, na capital federal.

Premiação

As duas escolas vencedoras, uma em cada categoria, irão receber a quantia de R$ 15 mil, cada uma, como forma de incentivo para a continuidade de suas práticas sustentáveis. Ambas as instituições ainda se classificam para a etapa internacional da premiação, em novembro, em que concorrerão com instituições de ensino de México e Colômbia ao prêmio final de R$ 25 mil.

O evento de anúncio dos vencedores será realizado no auditório Anna Peliano do Instituto de pesquisa econômica aplicada de Brasília (Ipea), para convidados, às 18h.

Confira as escolas e conheça os projetos finalistas na disputa no link: shre.ink/USbN.