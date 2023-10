Projetos de saúde mental nas escolas serão premiados pela CLDF

CB Correio Braziliense

Comissão de Assuntos Sociais - (crédito: Divulgação Comissão de Assuntos Sociais )

Na manhã da próxima quinta-feira (19), o auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) será palco da solenidade de premiação dos 20 projetos selecionados pelo edital Boas práticas na área de Saúde Mental das Escolas.

A ação é iniciativa da presidente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Casa, deputada Dayse Amarilio (PSB), que busca contemplar escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal com recursos de emenda parlamentar para incentivar e apoiar projetos relacionados à saúde mental que estão sendo desenvolvidos nas unidades de ensino.

A seleção dos projetos levou em consideração: a quantidade de projetos por modalidade; o número de estudantes a serem beneficiados e o envolvimento interdisciplinar do projeto no âmbito da unidade escolar.

Requisitos

Para participar do edital, o projeto deveria existir há pelo menos seis meses estar correlacionado com o Projeto Político Pedagógico da escola, estar inserido entre os eixos temáticos propostos no edital, ter como finalidade a promoção da saúde mental no ambiente escolar, com o objetivo de minimizar os fatores de risco para transtornos mentais e comportamentais, assim como, outros quadros de adoecimento de natureza somática influenciados por questões psíquicas.

Premiação

Serão destinadas emendas parlamentares para as escolas sedes dos projetos selecionados, sendo: uma escola de educação infantil , valor R$ 10 mil cada; cinco escolas classe, valor R$ 10 mil cada; cinco centros de ensino fundamental, R$ 10 mil cada; três centros educacionais, R$ 10 mil cada; três centros de ensino médio R$ 10 mil cada; 3 unidades escolares a definir a exemplo: centro de educação profissional, centro de ensino especial, escola parque, centro interescolar de línguas, unidades de internação, EMMP, PROEM, CIEF, Escola da Natureza, R$ 10 mil cada. Totalizando 20 unidades de ensino e o valor de R$ 200 mil.

A sessão ocorrerá a partir de 8h30 no auditório.