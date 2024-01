Inscrições para a 2ª edição da Olimpíada de Português estão abertas

CB Correio Braziliense

Estudantes participam da edição de 2023 da Olimpíada de Português - (crédito: Divulgação)

As inscrições para a 2ª edição da Olimpíada de Português (OP) abriram nesta quinta-feira (18/1) para as escolas públicas e privadas de todo Brasil.

A competição avalia o nível de conhecimento e habilidade dos alunos em língua portuguesa e é uma forma diferente e lúdica de motivar os estudantes a exercitar o bom uso do português e a refletir sobre as diversas facetas do idioma.

Para participar, as escolas devem fazer suas inscrições diretamente no site da Olimpíada de Português.

Etapas

Inscrições de 18/1/2024 a 10/5/2024, pelo site: https://shre.ink/rjOx;



Período de aplicação da primeira fase: de 22/5 a 25/5 – com aplicação das provas nas próprias escolas inscritas na competição;



Realização da segunda fase: 29/8, às 15h – exclusiva para os estudantes classificados na primeira fase, é aplicada em polos regionais próximos aos candidatos.

Sobre a competição

A Olimpíada de Português (OP) é uma competição anual de abrangência nacional sobre diversos conteúdos e habilidades da língua portuguesa. Composta de provas presenciais, a OP é voltada para escolas públicas e particulares e abrange todo o ciclo escolar: do primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. Em 2023, a competição contou com a participação de cerca de 130 mil alunos, de 1.156 escolas de todo o Brasil.

A qualidade e relevância das questões é garantida pelo comitê científico da OP, formado por professores e estudiosos da língua portuguesa. Entre os membros do comitê estão docentes de mais de dez universidade públicas do Brasil e de Portugal, mestres e doutores na área.

O Instituto Philotimia é o responsável pela organização do evento, cuidando da logística de envio das provas e das premiações.