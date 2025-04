Bullying: discursos de ódio na internet estimulam violência nas escolas

GB Gabriella Braz

Pesquisa do DataSenado de 2023 mostra que 90% da população tem medo da violência nas escolas - (crédito: Mohammad Rahmani/Unsplash)

Tipificado na legislação brasileira em 2016, o bullying, e outras formas de violência dentro do ambiente escolar, têm taxas crescentes no Brasil. Pesquisa do DataSenado de 2023 mostra que 90% da população tem medo da violência nas escolas, o número é superior ao das pessoas que disseram ter medo da violência nas ruas, 76%. Segundo o levantamento, 6,7 milhões de estudantes, 11% do número de matriculados naquele ano, relatou ter sofrido algum tipo de violência na escola.

Para combater esse problema, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, lembrado nesta segunda-feira (7/4), busca conscientizar sobre a importância da prevenção e atenção à classe estudantil.

Um dos fatores para ficar atento é o acesso a discursos de ódio na internet. A Diretora-geral da Escola SAP, no Rio de Janeiro, Luciana Soares destaca que os educadores devem observar o “crescimento de comportamentos agressivos, o desrespeito às diferenças e a banalização de atitudes que geram exclusão e sofrimento emocional”.

O problema está em voga após a repercussão da série Adolescência, da Netflix, que evidencia os problemas ocasionados pelo acesso a conteúdos misóginos e supremacistas na internet. No entanto, o acesso irrestrito a conteúdos de ódio diversos é um problema ainda mais antigo.

“Essa exposição impacta diretamente, pois naturaliza posturas preconceituosas e violentas em jovens ainda em processo de formação da moral”, explica a diretora. Ela reforça que as crianças são ainda mais propensas a seguir esses discursos, já que estão em um processo de construção moral e de identidade.

“O que vemos, muitas vezes, é uma substituição gradual das figuras parentais como principais referências por influenciadores digitais com milhões de seguidores”, afirma. “Apontados como ídolos e figuras de identificação, muitas vezes, os jovens acabam adotando essas vozes como modelos de comportamento, repetindo posturas e discursos que nem sempre são saudáveis”.

Com a proibição dos celulares nas escolas, a diretora acredita que as novas formas de convivência entre os estudantes podem favorecer um ambiente mais saudável dentro do ambiente escolar. “ As interações humanizadas favorecem a forma de olhar, escutar e respeitar o outro, o que é essencial para a formação ética e emocional dos jovens, destaca.

Não é só proibir

O cuidado dos pais é essencial para observar mudanças de comportamento e evitar acesso a esses conteúdos. No entanto, mais do que limitar o acesso, a diretora-geral do colégio Leonardo da Vinci, no Rio Grande do Sul, Dra. Márcia Andréa Schmidt destaca que é necessário promover uma educação digital.

“Ensinar senso crítico e promover conversas francas sobre respeito, empatia e os riscos dos discursos de ódio ajuda as crianças a reconhecerem conteúdos tóxicos”, pontua.

Marcos Araújo, 44 anos, afirma que o assunto é recorrente em casa. Com quatro filhas, a mais velha com 15 anos, ele destaca a importância de acompanhar os passos da adolescente na internet. Ele conta que a filha só teve o primeiro celular na adolescência, e com o monitoramento: “Celular não é brinquedo para estar na mão de criança e ainda mais quando não tem o controle dos pais”, comentou ao Correio.

“A gente passou, no período da pandemia, um processo bem complicado, porque era em jogos eletrônicos conversando com pessoas que a gente não tinha a menor noção”, relata. Desde então, os diálogos se tornaram mais frequentes. O servidor municipal e a ex-esposa, mãe da jovem, são formados na área da educação, por isso, o diálogo também tem o objetivo de fazer com que a filha não repita comportamento que eles veem em sala de aula.

“Hoje o que eu vejo de bullying nas escolas tem muito a ver com polarização política”, comenta. “O que elas fazem pautado pelo posicionamento dos pais, reprodução total do que vê dentro de casa”.

Ele também destaca a importância de projetos sociais. Atualmente, a filha, uma jovem negra de 15 anos, vive no bairro da Liberdade, em Salvador (BA), um dos bairros com maior concentração de pessoas pretas e pardas do estado (89%), e faz parte do projeto dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA).

“No núcleo social dela, são todos formados na área de educação, são negros, então ela tá muito bem inserida nesse contexto", conta.

“Ainda assim a gente passa por percalços porque a gente tem mania de naturalizar as coisas, não é porque a gente vive numa sociedade que a gente acaba normalizando desclassificar o negro ou uma pessoa de favela, que a gente tem que manter isso e levar na normalidade, porque não é normal”.

A diretora Márcia Andréa Schmidt salienta que é necessário estabelecer limites claros. “A mudança constante de regras, motivada pelo cansaço, gera insegurança e fragiliza a autoridade educativa”, pontua. “Monitorar e bloquear conteúdos inapropriados não é invasão de privacidade; é cuidado e responsabilidade”.

Acima de tudo, o essencial é dar exemplo aos filhos. A especialista aponta que crianças são sensíveis à incoerência, por isso, na hora de dar limites, é necessário que os pais revejam a própria relação com os aparelhos tecnológicos.