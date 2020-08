IFB abre inscrições para cursos técnicos

E Eu E Estudante

(foto: IFB/Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com inscrições abertas até sexta-feira (21/8) para mais de mil vagas em cursos técnicos. A maioria das vagas é para quem já concluiu o ensino médio e deseja se aprimorar em uma nova área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste site.



São mais de 20 oportunidades para quem deseja investir ou se aprimorar em outra carreira. A seleção final será por meio de sorteio eletrônico e o início das aulas está previsto para novembro deste ano. As vagas são destinadas para as unidades de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

Entre os cursos técnicos estão eventos, desenvolvimento de sistemas, comércio, serviços públicos, equipamentos biomédicos, eletrônica, manutenção automotiva, logística, agropecuária, cozinha, panificação, controle ambiental, edificações, secretaria escolar, secretariado, desenvolvimento de sistemas educacionais, eletromecânica, manutenção e suporte de informática e vestuário.



Além disso, há oportunidades para quem deseja cursar o ensino médio no instituto na modalidade para jovens e adultos (Proeja) e para os cursos de administração, edificações e artesanato, para as unidades do Gama, Samambaia e Taguatinga.



Em caso de dúvidas, clique aqui para acompanhar o fluxo do processo seletivo do IFB, a reserva de vagas para ações afirmativas e as principais etapas.