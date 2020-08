Primeiro concurso de receitas do cerrado recebe inscrições até 25/8

E EuEstudante

Livro do biólogo Marcelo Kuhlmann que faz parte da premiação do concurso - (foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) promove a 2ª Jornada Nacional do Conhecimento Sabores e Saberes do Cerrado, que inclui o primeiro concurso de receitas do cerrado da instituição. As inscrições começaram em 11 de agosto e vão até 25 do mesmo mês.

O concurso de receitas tem natureza cultural e recreativa para incentivar cozinheiros amadores e profissionais no uso de produtos do cerrado, como é o caso do baru. Todos os participantes deverão usar a especiaria na receita, com o objetivo de valorizar a biodiversidade do cerrado no contexto gastronômico.

O resultado do concurso será divulgado no Dia do Cerrado, comemorado em 11 de setembro, data utilizada para relembrar a importância e valorização do bioma. Os vencedores ganharão um kit com produtos da Central do Cerrado e o livro Frutos do cerrado: 100 espécies atrativas para o Homo sapiens, do autor e biólogo Marcelo Kuhlmann.

Quem vai avaliar os pratos

A equipe do júri conta com Madalena Soares, técnica em agropecuária pelo IFB; o confeiteiro Lucas Corazza, um dos jurados do reality show Que Seja Doce, do canal GNT; e a chef Ieda de Matos, do Instituto Brasil a Gosto, dona do restaurante Casa de Ieda, em São Paulo.

A jornada do instituto

A segunda Jornada Nacional do Conhecimento Sabores e Saberes do Cerrado ocorrerá no formato on-line devido à pandemia do coronavírus. O evento é uma atividade promovida pela área de gastronomia do câmpus Riacho Fundo.

Além do concurso de receitas, a jornada contará com palestra magna, webinário, aulas e mostras fotográficas. Os aspectos interdisciplinares sobre o cerrado inseridos no evento envolvem a coordenação de geografia do IFB, com os professores Edilene Américo Silva e José Vandério Cerqueira Pinto.

Assista na TV IFB

Para mais informações sobre o concurso de receitas, confira o edital no site do IFB. A programação completa está no site da jornada. Para assistir aos conteúdos, basta se inscrever no canal do Youtube TV IFB