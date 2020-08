Livro traz histórias de empreendedoras de Brasília

E EuEstudante

(foto: Tauane Cezar)

O lançamento do livro “Empreendedoras de Alta Performance- Brasília” será nesta quinta-feira (27), às 19h,, a transmissão será via plataforma TV Gestão RH. A publicação aborda a trajetória de mulheres empresárias e faz parte da coletânea “Empreendedoras de Alta Performance”, um projeto da editora Leader. O objetivo da idealizadora da coletânia, Andréia Roma, é abordar o empreendedorismo feminino explorando diferentes mundos de negócios.



A CEO da Editora Leader, Andréia Roma, afirma que a necessidade de abordar o empreendedorismo feminino se tornou cada vez maior para a editora. Com o passar dos anos diversas histórias inspiradoras chegaram até ela mas não eram divulgadas. Os livros carregam não somente a face profissional, mas também o lado pessoal e das empresárias.



A intenção da coletânea é mostrar que quando se oferece oportunidades para que mulheres brasileiras se expressem nas suas áreas, outras pessoas são incentivadas a correr atrás de realizações profissionais e pessoais. O livro visa esclarecer a definição de empreendedorismo e evidenciar que essa caracterista não está distante das pessoas.



Outra característica marcante é que as publicações são contextualizadas regionalmente e os relatos abordam mundos distintos, salientando que cada negócio e profissional são únicos. É salientado que não há uma fórmula única para obter sucesso, e as empresárias expressam a importância do estudo e da dedicação, conhecimento e disposição são essenciais.



Empreendedoras que participam do livro



Almiranda Castro, Carolina Louzada Petrarca, Cláudia Pereira, Cláudia Schmeiske, Cleuza Ferreira, Daniela Estevam, Daniela Vieira, Denise Zuba, Eda Coutinho Barbosa Machado Souza, Elany Leão, Eleusa Alice Bernardes Costa Ribeiro, Érica Bernardes, Fernanda Accioly Carlos Machado Farah, Ilda Ribeiro Peliz, Íria Martins, Janaina Vanella de Castro Miotto, Janine Brito, Jussara Pellicano Botelho, Katharine Bernardes Costa Ribeiro, Laura Oliveira, Lisane Bufquin, Mércia Myrian da Silva Crema, Moema Leão, Natanry Ludovico Lacerda Osório, Paula Belmonte, Regina Lacerda, Renata Mastrocola de Senzi Mandelli, Sandra Maria Rodrigues e Valéria Leão Bittar.



Para assistir ao lançamento, acesse a plataforma da Tv Gestão RH. Os livros da coletânea “Empreendedoras de Alta Performance” podem ser comprados no site da Editora Leader.