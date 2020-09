IFB abre inscrições para 160 vagas em diversos cursos

E EuEstudante

Em decorrência da pandemia o semestre inteiro poderá ser realizado a distância - (crédito: Ítalo Cary/ Acervo IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 160 vagas abertas para cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e libras. As inscrições devem ser realizadas no site do IFB até 4 de outubro. As aulas serão ministradas no formato a distância e começam na primeira quinzena de novembro. Todos os requisitos que devem ser cumpridos pelos candidatos podem ser vistos no edital da seleção.



Os candidatos que não tiverem acesso à internet têm até 2 de outubro para ir até o IFB-Câmpus Estrutural, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para realizar a inscrição em um dos computadores da instituição. A seleção dos alunos será feita por meio de sorteio eletrônico. As aulas serão no turno vespertino e remotas enquanto durar a pandemia da covid-19, as atividades estão com o início previsto para nove de novembro.



Para o curso de libras os candidatos devem ter concluído o ensino fundamental e ter no mínimo 15 anos, para as aulas de espanhol básico os jovens devem ter pelo menos 16 anos. No curso de inglês básico os alunos devem ter mais que 14 anos e estar no ensino médio, para as aulas de auxiliar administrativo os interessados devem ter no mínimo 16 anos e ter o ensino médio incompleto.