Participe gratuitamente do quinto ciclo de cursos on-line da Samsung

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Code IoT )

Está disponível a quinta edição de cursos on-line e gratuitos sobre tecnologia. A iniciativa é realizada pela Samsung em parceria com Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC). As inscrições estão abertas até 18 de outubro e devem ser feitas no site da Code loT. Todos os conteúdos estão disponíveis em português, espanhol e inglês. Os participantes receberão certificado de capacitação.





São aulas sobre diversos temas: “introdução à internet das coisas”, "aprendendo a programar", "eletrônica", "programação física com arduino", "desenvolvendo apps para celulares" e "construindo objetos inteligentes conectados". Os interessados podem se inscrever em mais de um curso, cada um tem seis semanas de duração. Para obter certificado o aluno deve obter pontuação de no mínimo 60%, a nota total é composta por exercícios e pelo projeto final.



Estão programados mais dois ciclos de cursos para 2020, em novembro e dezembro. Além dessa iniciativa o Code IoT oferece gratuitamente conteúdos da plataforma para professores do ensino fundamental, médio ou técnico de escolas públicas e educadores de ONGs.