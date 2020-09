Alura promove evento on-line para profissionais do mercado digital

E EuEstudante

(crédito: Alura/Divulgação)

A Alura, plataforma de ensino virtual, tem como promessa organizar um evento gratuito por mês. No fim de setembro, a empresa promove a Semana de Agilidade, uma programação totalmente voltada para profissionais que estão em um contexto de transformação digital, além daqueles que utilizam metodologias ágeis. O evento ocorre entre a próxima segunda-feira (28/9) e 2 de outubro com a presença de oito convidados de grandes organizações.



O propósito da iniciativa é aprofundar no universo digital por meio de cases reais com empresas líderes de mercado, como também discutir os impactos da transdisciplinaridade na transformação de carreira e marca. As transmissões ao vivo vão discutir a importância de ser um "profissional T", com habilidades para dominar o setor de atuação, mas tem competências que contribuem em outras áreas da empresa.

Programação



A Semana da Agilidade contará com os hosts Adriano Almeida, diretor de aprendizagem corporativa na Alura, e Alexandre Magno, fundador da Emergee, empresa de consultoria de gerenciamento.



Na segunda-feira (28/9), Henrique Imbertti (diretor de agilidade organizacional) e Roberta Genaio (coach de agilidade), ambos da Magazine Luiza, abordam como uma empresa em squads (equipes multidisciplinares) reflete na entrega de resultados.



Na terça (29/9), Edson Portilho (especialista de TI do Itaú Unibanco) vai falar sobre Transformação Digital. No terceiro dia de evento, 30/9, Luan Fleck, head de transformação e agilidade, e Raquel Maia, head de agilidade de negócios da Ambev abordarão o tema mudança para o mindset ágil.



No dia 1º de outubro, a temática da transmissão ao vivo será "Lean, agile e inovação", apresentado pelo coach de agilidade da TOTVS, uma empresa de software, Alexandre Abdalla.



O evento encerrará com a presença de Alfredo Cavalcanti, consultor de desenvolvimento, e Barbara Sanches, líder de transformação digital, ambos da consultoria global de tecnologia ThoughtWorks. Os palestrantes abordarão tendências na criação de soluções digitais.



Quem se interessar, pode efetuar a inscrição pelo site da Semana de Agilidade até 27 de setembro. Os links para as lives serão encaminhados para o e-mail do participante.