Mercado Livre lança série de talks shows sobre empreendedorismo

(crédito: Divulgação Mercado Livre )

Amanhã (29/9), às 19h, o Mercado Livre estreia o MeliTalks - Conversas que inspiram. O projeto irá disponibilizar todos os meses um episódio diferente sobre empreendedorismo, inovação, educação financeira, diversidade, inclusão e bem-estar. A iniciativa irá contar com a participação de empreendedores, executivos, influenciadores digitais, agentes de transformação e especialistas. Os debates serão guiados pela jornalista Carla Vilhena e podem ser assistidos na página do Instagram ou canal do YouTube da empresa.



A primeira edição, que ocorre nesta terça-feira, irá debater a liderança feminina no Brasil. Estarão presentes a fundadora da Rede Mulher Empreendedora, Ana Fontes. a diretora de marketplace do Mercado Livre, Julia Rueff e Rachel Maia, consultora no mercado varejista e fundadora do projeto Capacita-me. Serão discutidos o desempenho das mulheres em cargos de liderança, os desafios e as conquistas dentro de empresas, entre outros assuntos.



Todos os debates terão tradução simultânea para libras e legendas para pessoas com deficiências visuais. Cada Meli Talks contará com uma plateia especial que transmitirá no seu perfil do Instagram a conversa ao vivo, na estreia a presença VIP é composta por @feirapretaoficial, @maiteschneideroficial e @reginacase.