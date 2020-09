E-book gratuito aborda a importância da formação inicial de docentes

E EuEstudante

(crédito: Fundação Santillana/Divulgação)

A Fundação Santillana e a editora Moderna se uniram ao Instituto Península e ao Movimento Profissão Docente para a publicação do livro O papel da prática na formação inicial de professores. A publicação traz para o debate como formar os professores de maneira eficiente para que sejam protagonistas no processo de aprendizagem. Assim, os docentes podem impactar de maneira positiva à sociedade.



A obra tem a participação de vários autores que refletem sobre a experiência na formação dos educadores no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Portugal. Eles trazem também propostas para aumentar a qualidade no início da formação de profissionais. "É consenso, ao longo de todo o levantamento, que a discussão sobre a importância da prática se tornou fundamental, pois é por meio dela que os professores em formação compreendem o que é essencial no processo de ensino e aprendizagem e aumentam seus repertórios em relação às estratégias e aos métodos apropriados para ensinar conteúdos variados a alunos com necessidades distintas", destaca o prefácio da edição.



De acordo com os autores, o docente precisa ter capacitação que atenda tanto os desafios pedagógicos e cognitivos como a novos estímulos, que abordam valores como cooperação, criatividade, conectividade, criticidade e comunicação.



O livro é dividido em sete partes, assinadas por Catarina Ianni Segato, Barbara Born, Paula Louzano, Cristián Cox, Julia Marfán, Maili Ow e Ariane Faria dos Santos, que falam um pouco sobre como é possível transformar a formação dos professores pela prática, os diferentes modelos possíveis nessa formação inicial e análise de diferentes cursos de pedagogia nacionais e internacionais.



A obra é gratuita e em formato digital. Quem tiver interesse, pode efetuar o donwload pelo site da Fundação Santillana.



Programações do lançamento



Nesta terça-feira (29/9), às 14h, as autoras Bárbara Born, Universidade de Stanford (EUA), Catarina Segatto (Fundação Getúlio Vargas) e Paula Louzano (Universidade Diego Portales - Chile) debatem sobre a temática da publicação. Interessados em assistir à live do lançamento podem fazer a inscrição por meio do site do Instituto Peninsula.

Na quinta-feira (1º/10), haverá outra transmissão com os diretores da Fundação Santillana, André Lázaro e Miguel Thompson, com Ana Santiago, diretora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e Maria Alice Carraturi, especialista em formação de professores. Essa programação do lançamento será ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube.