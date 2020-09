Ibmec Brasília abre cursos de extensão para formação executiva

CB Correio Braziliense

A Ibmec do Distrito Federal está lançandocursos de curta duração voltados para área empresarial em um ambiente pós isolamento social. As vagas são para: branding pós-covid: as mudanças na gestão das marcas após a pandemia, estratégias financeiras para momentos difíceis, instrumentos jurídicos para a gestão de crises no pós-pandemia, liderança de forma remota, comportamento de consumo e agilidade empresarial. Interessados devem acessar o site da instituição, as aulas serão ministradas on-line entre outubro e novembro.



As aulas sobre comportamento de consumo: conceitos, tendências e expectativas pós-covid têm como público alvo gestores de empresas de todos os tamanhos, que tenham controle de decisões sobre planos de negócios. O início é em 17 de novembro, a carga horária é de 24 horas. Aqueles que procuram algo mais rápido podem se inscrever no curso de liderança remota, são apenas 8 horas de duração com início em 20 de outubro.



O curso de estratégias financeiras é voltado para empreendedores e profissionais que trabalham no setor financeiro ou em outras áreas que necessitam conhecimento em finanças e contabilidade para análise e tomada de decisões. As aulas começam em 30 de outubro e têm 28 hora de duração. Informações sobre esses e outros cursos podem ser encontradas na plataforma on-line da Ibmec.