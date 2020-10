Senac abre inscrições para pós-graduação a distância

E EuEstudante

(crédito: Reprodução site Senac )

O Senac abriu vagas para 37 cursos on-line de especialização. São vagas para nove áreas distintas: saúde, comunicação, gastronomia, artes, educação, gestão, meio ambiente, produção de alimentos e tecnologia da informação. O objetivo da empresa é continuar formando profissionais com qualidade para que eles possam se manter no mercado. Interessados devem se inscrever no site da instituição.



Pesquisa divulgada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp) em julho de 2020 mostra que a diminuição de vínculos empregatícios de profissionais que têm nível superior de ensino chegou a 1,3%. Quando se trata de trabalhadores que têm apenas ensino médio completo essa taxa sobre para 5,3%.



A novidade é que agora o Senac disponibilizou mais seis cursos no formato remoto: educação especial na perspectiva inclusiva; nutrição e exercício: saúde, comportamento e performance; empreendedorismo, criatividade e inovação; gestão logística da cadeia de suprimentos; engenharia da qualidade de software e gestão da qualidade e segurança do paciente. Para conferir todos os cursos, carga horária e valor do investimento, acesse a plataforma on-line da empresa.