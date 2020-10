Inscrições para cursos gratuitos do Senac terminam nesta terça-feira

E EuEstudante

(crédito: Cristiano Costa/ Senac)

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) disponibilizou 1.639 vagas.Agora, restam 258 oportunidades e cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas pelo site até terça-feira (6/10). Candidatos devem ter renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos por pessoa. Os cursos serão realizados presencialmente nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire, Plano Piloto, Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS).



São mais de 40 cursos técnicos, de formação inicial e continuada disponíveis em diversas áreas como saúde, comunicação, gestão, tecnologia, gastronomia, comércio, entre outras. Os interessados devem se atentar a idade mínima e escolaridade exigida para cada curso. A seleção dos estudantes será feita seguindo a ordem de inscrição e a quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. A previsão é de que o resultado final seja divulgado em 14 de outubro.



As medidas de prevenção ao novo coronavírus serão tomadas durante a pandemia. As atividades educacionais serão realizadas com apoio de recursos tecnológicos, atendimento remoto. Também serão desenvolvidas atividades flexíveis que alternam entre os regimes presencial e à distância conforme protocolos da instituição.