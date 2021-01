Consulado da Mulher abre inscrições para assessoria via WhatsApp

E EuEstudante

(crédito: Kelly Sikkema/Unsplash )

O Instituto Consulado da Mulher, iniciativa da marca Consul, abriu inscrições para o projeto #EmpreendeNoZap, assessoria para mulheres empreendedoras via WhatsApp. As vagas estão abertas até 14 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas pelo site do Consulado.

Para participar, a candidata precisa ser empreendedora informal ou MEI (microempreendedora individual), ter renda familiar de até um salário mínimo e estar vendendo produtos ou serviços há no mínimo três meses, com um faturamento entre R$ 100 e R$ 6.750.

As 50 melhores alunas receberão uma mentoria exclusiva de profissionais das companhias envolvidas para reforço das técnicas aprendidas durante o curso.

O projeto, nomeado #EmpreendeNoZap, é uma parceria entre o Instituto Consulado da Mulher, o Itaú Mulher Empreendedora e a Ultragaz. Neste ano, a iniciativa capacitará 1 mil nano empreendedoras das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

As selecionadas receberão mentoria e capacitação por meio de curso a distância ministrado pelo WhatsApp. Serão 30 aulas que abordarão temas de aprimoramento técnico e pessoal.

Vídeos e exercícios sobre autoconhecimento, perfil empreendedor, planejamento estratégico e precificação fazem parte da grade curricular da mentoria. Identificação de público-alvo, ações de divulgação e estabelecimento de relacionamento são temas que complementam a capacitação.