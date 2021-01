MEC autoriza 42 novos cursos técnicos para quem concluiu o ensino médio

E EuEstudante

A autorização para ofertar os cursos é válida por três anos e poderá ser renovada - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de 42 cursos técnicos a serem ofertados por Instituições Privadas de Ensino Superior (Ipes). Ao todo, serão disponibilizadas até 28.322 novas vagas direcionadas para pessoas que finalizaram o ensino médio.

Foram autorizados cursos de 64 instituições, que agora têm permissão para o funcionamento pelo período de três anos. O documento também define que as Ipes terão o prazo de um ano para iniciarem a oferta das capacitações, nas modalidades presencial e a distância.

Esse é o resultado parcial dos pedidos de autorização de funcionamento encaminhados pelas instituições no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2020.

A oferta dos cursos técnicos na modalidade de educação a distância deve ter as atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas no próprio local de oferta autorizado, conforme previsto no plano apresentado pelas Ipes.

Você pode conferir a lista completa de cursos autorizados e as instituições acessando a Portaria nº 28 do MEC, publicada no Diário Oficial da União. No DF, foi autorizado o curso técnico em radiologia da Faculdade Fortium, em São Sebastião.