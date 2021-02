Empresa de educação oferece 100 bolsas de estudos para curso de tecnologia

E EuEstudante

O curso de tecnologia da Holberton foi desenvolvido para desenvolver os talentos do Brasil - (crédito: Christian Wiediger / Unsplash)

A Pearson, empresa multinacional britânica de educação, vai oferecer 100 bolsas de estudos para estudantes brasileiros em curso inédito de tecnologia da Holberton School, uma escola de programação do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Os interessados devem se inscrever no site até 12 de fevereiro.



Podem se candidatar alunos brasileiros a partir de 16 anos. Para concorrer às bolsas, basta responder a pergunta “Como a educação mudou ou pode mudar a sua vida?” A resposta pode ser enviada pelo site do concurso ou pelo twitter e deve, obrigatoriamente, conter a hashtag #learnatperasonnet.



Os participantes com as melhores respostas serão selecionados para fazer um teste de inglês. Serão aprovados aqueles que comprovarem conhecimento intermediário do idioma. Os estudantes que receberem as bolsas de estudos terão acesso antecipado e gratuito ao curso, que será disponibilizado na ferramenta de aprendizagem Pearson Next.



O curso foi elaborado com grade exclusiva para o mercado brasileiro com o objetivo de desenvolver os talentos digitais do Brasil e a plataforma Pearson Next. A trilha de aprendizagem engloba fundamentos básicos e avançados de habilidades técnicas e soft skills, as aptidões comportamentais cada vez mais cobradas pelo mercado de trabalho.