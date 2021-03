Senac-DF oferece cursos de extensão em tecnologia gratuitamente

EE Eu Estudante

(crédito: Cristiano Costa/Sistema Fecomércio-DF)

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está oferecendo gratuitamente dois cursos de tecnologia. Com carga horária de 20 horas, as aulas começam na sexta-feira (12/3) até 9 de abril, das 19 às 22h. Os cursos são de extensão de Introdução Cloud Computing (multi-cloud) e de Introdução à Tecnologia Mainframe.



As vagas são limitadas, sendo 150 para o primeiro curso e 50 para o segundo. Os cursos buscam introduzir e aprimorar conhecimentos teóricos e práticos destinados a profissionais especialmente na área de Tecnologia da Informação, podendo ser introdutórios para cursos de pós-graduação da faculdade.



O curso Introdução Cloud Computing (multi-cloud) tem o objetivo de propiciar conhecimentos teóricos e práticos sobre computação em nuvem, utilizando as principais plataformas de nuvem pública de computação em nuvem do mercado, e capacitar o estudante para realizar configurações básicas dos principais serviços de computação em nuvem. É destinado a profissionais de diversas áreas principalmente de Tecnologia da Informação que desejem adquirir conhecimentos sobre computação em nuvem.



O curso Introdução à Tecnologia Mainframe tem por objetivo introduzir profissionais da área de tecnologia da informação para criar e desenvolver projetos utilizando a tecnologia de mainframe, com conhecimentos teórico-práticos sobre as principais tecnologias mainframe IBM, com ênfase na linguagem COBOL.



Para se inscrever no curso Introdução Cloud Computing (multi-cloud), clique aqui.



Já para se inscrever no curso Introdução à Tecnologia Mainframe, clique aqui.