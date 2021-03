MEC E ME lançam projeto de qualificação voltado para a empregabilidade dos jovens

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Uma parceria entre os Ministérios da Educação (MEC) e da Economia vai promover o programa Qualifica Mais-Emprega Mais, uma iniciativa para oferta de cursos de qualificação profissional. O período de inscrições está aberto.



A ação irá beneficiar um grande número de pessoas, e se inicia com um projeto-piloto totalizando 6.069 vagas gratuitas, para três cursos on-line na área de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): Programador de Sistemas, Programador Web e Programador de Dispositivos Móveis.



O projeto também vai auxiliar os estudantes que concluírem os cursos para inserção no mercado de trabalho.



Os cursos terão duração de cerca de 200 horas. Neste primeiro momento, eles estão sendo ofertados para jovens que residam em 11 regiões metropolitanas do país: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas.



A seleção dos estudantes será feita pela plataforma EduLivre, por meio do preenchimento de uma trilha educacional, onde os candidatos terão a oportunidade de conhecerem o contexto do mercado de trabalho no qual pretendem se inserir. A trilha ficará aberta até 11 de abril e contará com informações sobre os cursos e postos de trabalho a eles relacionados, além de apresentar aos candidatos alguns exercícios sobre o conteúdo apresentado na própria trilha.



A partir do dia 12 de abril, os participantes selecionados receberão um e-mail para a confirmação de matrícula, enviado diretamente pela instituição ofertante da vaga.



Para fazer a matrícula, os selecionados pelo ranking devem residir em uma das 11 cidades em que serão ofertados os cursos, ou nas respectivas regiões metropolitanas e terem o ensino médio completo. As aulas estão previstas para iniciarem a partir de 10 de maio.



Para mais informações clique aqui.