GDF e Senai vão oferecer mais de nove mil cursos gratuitamente

EE Eu Estudante

(crédito: José Paulo Lacerda/CNI/Direitos reservados)

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) do Governo do Distrito Federal (GDF) lançou nesta segunda-feira (22/3), os primeiros editais de cursos gratuitos de 2021. Serão ofertadas mais de nove mil vagas de 40 diferentes formações de qualificação profissional

As aulas serão ofertadas nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, e nas modalidades presencial e semipresencial, com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial. Para tornar o projeto possível, foram gastos R$ 25 milhões no programa.

As capacitações são oferecidas nas áreas de alimentos, automação industrial, automotiva, construção civil, placas fotovoltaicas, domótica (gestão de recursos habitacionais), eletroeletrônica, energia GTD (geração, transmissão e distribuição de energia), energias renováveis, gestão, gráfica e mídias impressas e digitais, madeira e mobiliário, metalmecânica, segurança do trabalho, telecomunicações, tecnologia da informação e vestuário.

Os cursos de qualificação e de aperfeiçoamento profissional são de curta duração, com cargas de 20 a 400 horas-aula (de uma semana a quatro meses, em média).

Para as aulas de qualificação, o objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho ou de permitir uma recolocação profissional. Já na área de aperfeiçoamento profissional a finalidade é a ampliação, complementação ou atualização de competências de determinado perfil profissional. Os cursos técnicos são mais longos, com cerca de 1,2 mil horas-aula (de um ano a um ano e meio).

Em ambos os casos, os concluintes recebem certificados. O projeto é uma parceria entre o GDF e o Senai. As informações sobre os cursos estão disponíveis aqui.