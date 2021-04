Grupo educacional oferece bolsas de estudo no Canadá

EE Eu Estudante

(crédito: Turismo Canada/Divulgação)

Grandes instituições canadenses estão oferecendo bolsas de estudos para brasileiros em programas técnicos, de bacharelado e Master of Business Administration (MBA), grau acadêmico de pós-graduação destinado a administradores e executivos das áreas de gestão de empresas e projetos.

Com exigência mínima de nível intermediário da língua inglesa, os interessados ainda contam com planos de pagamento flexíveis, conforme regras de cada instituição.

Os programas ofertados são para Montreal, maior cidade da província de Quebec e o segundo município mais populoso do Canadá, Toronto, maior cidade do país localizada na província de Ontário, e Vancouver, na costa oeste.



Em Montreal, o francês é a língua oficial, sendo a segunda maior cidade de língua francesa do mundo, depois de Paris, na França.

Quem deseja viver na cidade, pode optar por programas na renomada Trebas Institute Montreal, que está oferecendo bolsas de CAD 10 mil nos cursos de e-commerce e on-line business management, além de audio e video post-production.

Os programas partem de CAD 9 mil por ano e são elegíveis ao PGWP (Post-graduation Work Permit), que é o visto de trabalho por até três anos após a conclusão do curso.

Em Toronto, a opção é a Toronto School of Management (TSOM), que oferece programas nas áreas de business, turismo e hospitalidade, big data e tecnologia. A escola está com bolsas de até 55% nos cursos para início em 2021 ou 2022. As formações de 31 semanas partem de CAD 4.745.

Em Vancouver, os estudantes têm duas opções de escola, a Canadian College of Technology and Business (CCTB) e a University Canada West (UCW).

A primeira oferece programas nas áreas de business e tecnologia com bolsa de estudos de até 50%. Os cursos de 42 semanas partem de CAD 6.500. A segunda, oferece programas de bacharelado, MBA e Associate of Arts.

