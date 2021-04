FGV promove capacitação para gestores públicos e particulares via Zoom

E EuEstudante

(crédito: Amy Hirschi/Unsplash)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio da Diretoria Internacional, lança a 5ª edição do Programa Latino-Americano de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública. As inscrições podem ser feitas até 22 de junho no site da Fundação.

Os encontros serão feitos de forma 100% virtual, por meio da plataforma Zoom, às terças-feiras, das 18h30 às 22h30; e aos sábados, das 9h às 13h. Haverá um intervalo de uma semana entre as disciplinas. O cronograma prevê o início das aulas em 29 de junho e o encerramento em 18 de dezembro.

Caso o interessado se matricule até 7 de maio, o investimento total será de R$ 4.500 à vista ou em até seis vezes sem juros no cartão. Após essa data, o curso passa a custar R$ 4.770 ou em até seis vezes sem juros no cartão. O valor da matrícula não será debitado do cartão de crédito até que a realização do curso seja confirmada.

O Programa de Governabilidade visa a formação de gestores qualificados, capazes de propor novas ideias e políticas que supram as necessidades das cidades e estados.

A formação abrange seminários sobre governabilidade, gerência política e gestão pública. O objetivo é desenvolver competências gerenciais e de liderança em autoridades de governos locais, equipes técnicas de nível nacional e subnacional e pessoas da sociedade civil.

A proposta é ampliar a capacidade dos gestores para resolver problemas por meio da geração de consensos e de soluções inovadoras e pertinentes, que contribuam para a ampliação da governabilidade das regiões.

Iniciativa acumula mais de 300 participantes

Nas quatro edições anteriores no Brasil, o programa registrou 311 participantes concluintes, com 74 projetos aprovados. O programa é desenvolvido e feito pela CAF (Banco de Desenvolvimento da América-Latina) desde 2002, como resposta aos desafios governamentais. Desde 2015, a FGV participa da Coordenação Nacional do Programa no Brasil, em parceria com o Banco.