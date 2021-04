E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 22/2/17)

O Governo Federal reabre as inscrições para o programa "Qualifica Mais" voltado à empregabilidade de jovens. Interessados podem se inscrever até 25 de abril de 2021, por meio de formulário on-line.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Economia para qualificar mais de 6 mil profissionais, atendendo às demandas do mercado de trabalho. Estão sendo ofertados três cursos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): programador web, programador de dispositivos móveis e programador de sistemas.

Confirmação de inscrição será enviada a partir desta quinta

Os candidatos que se inscreveram e finalizaram a trilha do Qualifica Mais, disponível até 11 de abril, terão as inscrições validadas. Os jovens receberão a partir desta quinta-feira (15/4), um e-mail para a confirmação da matrícula diretamente com as instituições que oferecerão o curso.

As demais vagas abertas serão preenchidas pelos candidatos que se cadastrarem pelo questionário, desde que atendam aos pré-requisitos previstos na seleção: residir nas cidades, onde estão localizadas as vagas de emprego, e ter o ensino médio completo.

As cidades são: Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Campinas, e respectivas regiões metropolitanas, são as cidades com oferta de qualificação aberta.

Os candidatos que iniciaram a trilha, mas não concluíram também podem confirmar o interesse por meio do preenchimento do novo formulário. Cada participante deverá, ao final, escolher duas opções de cursos. Os novos inscritos que forem selecionados receberão o e-mail de pré-matrícula em 29 de abril.

Os calendários foram ajustados, e as aulas estão previstas para terem início a partir de 24 de maio.

Conheça o "Qualifica Mais"

O projeto visa conectar os estudantes às vagas de emprego nas áreas de TIC, por meio da oferta de qualificação profissional de qualidade e da disponibilização de conteúdos voltados ao desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. Para saber mais informações sobre o Qualifica Mais, clique aqui.

O programa também disponibiliza um canal para auxiliar os candidatos nas fases de inscrição e matrícula. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: empregamais@economia.gov.br.