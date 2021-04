Instituto Ismart abre 1.200 vagas abertas para desenvolver talentos

EE Eu Estudante

(crédito: Tiago Queiroz/Ismart)

As inscrições do processo seletivo para jovens talentosos do Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, Ismart, vão até 17 de junho. A organização está com mais de 1.200 oportunidades para três projetos diferentes que ocorrerão em 2022: Ismart On-line, Alicerce e Bolsa Talento.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site até 17 de junho.

Esses projetos têm o objetivo de desenvolver e orientar profissionalmente jovens, além de oferecer uma chance de acesso a uma plataforma de estudos online. A oportunidade pode ainda levar os interessados a conquistar uma bolsa integral em colégios localizados em Belo Horizonte (MG), Cotia (SP), Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Sorocaba (SP).

Existem alguns requisitos para participar da seleção: ter idade entre 12 e 15 anos, até 13 para o projeto Alicerce; renda per capita familiar de, no máximo, dois salários mínimos por pessoa.

“Em 22 anos de atuação, o Ismart já tem mais de 300 graduados que estão promovendo uma mudança positiva em suas comunidades, famílias e sociedade. Nosso objetivo é quebrar o ciclo da pobreza, incentivando esses jovens talentosos a alcançar posições de destaque no mercado de trabalho”, diz a diretora executiva do instituto, Mariana Rego.

Projetos

O Ismart Online é para candidatos que cursam o 7º ano e oferece acesso a uma plataforma de estudos on-line, que reúne conteúdo didático, tecnologia e um programa especial de desenvolvimento.

O Projeto Alicerce também se destina a estudantes do 7º ano do ensino fundamental, que tenham no máximo 13 anos. Os selecionados fazem parte de um cursinho preparatório durante dois anos para que tenham a chance de ingressar em oportunidades de excelência no ensino médio.

O Projeto Bolsa Talento é voltado aos candidatos do 9º ano do ensino fundamental, com até 15 anos de idade, e oferece a esses estudantes a oportunidade de ingressar em colégios particulares para cursar o ensino médio com bolsa de estudos integral.