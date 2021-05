Inscrições para "Quero ser Economista" terminam segunda-feira (3)

E EuEstudante

(crédito: foto: Thomas Park/Unsplash)

O evento promovido pela Cofecon é gratuito e virtual. Podem participar estudantes de ensino médio de todo o país e não há limitação de idade

A competição virtual “Quero Ser Economista” está com as inscrições abertas até 3 de maio. Nesse dia, vão começar as atividades do evento promovido pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) e, ao fim, premiará os três primeiros colocados em dinheiro. O desafio é voltado para estudantes do ensino médio de todo o Brasil e para se inscreverem devem acessar o site da competição.

O evento está na 6ª edição e tem como intuito incentivar os jovens a conhecerem as ciências econômicas e encorajar o pensamento crítico de temas da atualidade como, por exemplo, a pandemia de covid-19 e as formas de minimizar os impactos.

Segundo a vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Denise Kassama, concursos como este instigam a pesquisa e ressaltam a importância de estimular os jovens a investigar e buscar fontes confiáveis.

Como funcionará a competição

As atividades terão duração de quatro semanas com desafios lançados no período de 3 a 28 de maio. O modelo dos jogos foi definido para que nas segundas e quartas, os competidores recebam um vídeo interativo, nas terças e quintas, enigmas e, nas sextas, as missões.

Na última semana, eles vão ter que gravar um vídeo sobre o desafio a ser lançado na penúltima semana de competição, depois, enviar à comissão organizadora e publicar no Facebook e Instagram. As postagens que atingirem 100 curtidas e dez comentário nas duas redes sociais terão as produções julgadas pela comissão. O resultado final vai ser anunciado na primeira quinzena de junho.

Os três primeiros colocados receberão, respectivamente, R$ 2.000, R$ 1.500 e R$ 1.000.