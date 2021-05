Startup abre inscrições para programa remunerado de tecnologia

E EuEstudante

(crédito: Mario Gogh/Unsplash)

O Delivery Center, plataforma que conecta lojistas físicos a marketplaces, lança o programa de desenvolvimento profissional chamado "D CODE CAMP". O projeto oferece capacitação e mentoria a estudantes da área de tecnologia em todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas no site a partir desta quarta-feira (5/5) até 31 de maio.

Para participar, é preciso estar cursando ensino superior ou técnico (análise de sistemas, sistemas da informação e engenharia da computação) e ter conhecimento básico em programação em lógica em qualquer linguagem.

O propósito do programa é formar desenvolvedores com capacidade técnica e que desenvolvam soft-skills (habilidades comportamentais) como comprometimento, colaboração, otimismo e pluralidade de pensamentos e se encaixem com a cultura da empresa.

Iniciativa terá duração de três meses

O programa selecionará 12 participantes nesta edição e contará com a mentoria de profissionais seniores. Os participantes serão remunerados durante o programa. Após todo o processo, que vai durar três meses, poderão conquistar uma vaga nas equipes de Desenvolvimento do Delivery Center.

Serão mais de 360 horas de conteúdo on-line e of-fline, conversas, encontros, desafios, seções de programação, mentorias especializadas e acompanhamento dos selecionados. O programa inclui questões iniciais de desenvolvimento, construção de um projeto prático e aplicável à realidade do negócio, aprofundamento da linguagem, bem como tópicos avançados de programação e formação dos próximos passos para a carreira de um desenvolvedor.