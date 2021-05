Elo7 e Sebrae-SP oferecem capacitações gratuitas para empreendedores

E EuEstudante

(crédito: RODNAE Productions / Pexels)

O Elo7, marketplace de produtos criativos, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP), promove gratuitamente diversos cursos e consultorias voltados aos empreendedores. Empresários, com CNPJ ou não, que querem se desenvolver e impulsionar seu pequeno negócio podem se inscrever neste site.

O objetivo da iniciativa é dar embasamento técnico, teórico e prático necessário a artesãos iniciantes ou experientes que estão se digitalizando, formalizando, buscando uma fonte de renda e o crescimento de suas empresas para que eles consigam fazer isso com planejamento financeiro e de marketing.

Confira os programas oferecidos:

Empreenda Rápido: programa do governo do estado de São Paulo em parceria com o Sebrae, destinado a pessoas físicas que ainda não se formalizaram. O curso oferece treinamentos sobre empreendedorismo, marketing, finanças e aulas sobre formalização, com um passo a passo descomplicado para ajudar os produtores de itens criativos a usufruírem as vantagens de ter um CNPJ. Inscrições até 27 de maio.

Enfrentar: traz aos que já tem CNPJ, cursos voltados à inovação nas vendas, como proteger o caixa da empresa, crédito certo para cada negócio, negociação, e planejamento trabalhista. Inscrições até 3 de junho.

Brasil Mais: especialistas em inovação auxiliam microempresários e empresas de pequeno porte a implementarem uma cultura de inovação, melhorando a gestão e a produtividade, por meio de um acompanhamento personalizado e individual. Inscrições até 20 de junho.

Capacitação ajuda a criar rede de contatos

Quem tem mais de 75% de frequência nos cursos do programa "Empreenda Rápido" e do "Enfrentar" também têm acesso a uma linha de crédito especial pelo Banco do Povo e Desenvolve SP, e outras instituições parceiras. Além disso, são formados grupos on-line para networking (rede de contatos), com o objetivo de manter os artesãos conectados e se ajudando.