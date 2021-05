Aberto prazo para inscritos sinalizarem que não farão o Exame de Ordem

E EuEstudante

O candidato inscrito no XXXII Exame de Ordem Unificado poderá interpor requerimento para não comparecer na aplicação da prova objetiva da primeira fase. A solicitação deve ser feita no link disponibilizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) até as 17h do domingo (9/5).

A análise dos requerimentos estará disponível em link especifico a ser publicado na página de acompanhamento do exame. Os candidatos que tiverem o pedido deferido terão a garantia da inscrição automática para a primeira fase do XXXIII Exame de Ordem e sem pagar novamente.

Os locais de prova serão divulgados em 7 de junho, a aplicação da primeira fase será feita em 13 de junho. Além disso, o resultado definitivo da análise de solicitação da isenção da taxa de inscrição será divulgado em 18 de maio e o pagamento dela vai até 19 de maio. Todas as informações sobre o exame podem ser conferidas no site da organização.

Adiamento da prova

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil optou por suspender a aplicação da prova objetiva, que estava marcada para 7 de março. A decisão foi em decorrência da elevação do número de infectados e óbitos por covid-19 e acompanhou as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos.