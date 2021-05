Embaixada EUA divulga lista de selecionados para Jovens Embaixadores

E EuEstudante

(crédito: Marco Krenn/ Unsplash)

Nesta sexta-feira (7/5), a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou o resultado do processo seletivo do Programa Jovens Embaixadores 2021. 10.119 pessoas se inscreveram para as 33 vagas disponíveis. Entre os nomes selecionados um é do Distrito Federal.

Neste ano, o programa não vai poder ser feito de maneira presencial nos Estados Unidos em decorrência da pandemia de covid-19 que assola o mundo. O Jovens Embaixadores de 2021 foi convertido para o formato on-line e vai ocorrer entre 14 de junho e 13 de agosto.

A experiência que esses jovens viverão neste período foi repensada. Assim, juntos, os brasileiros e americanos vão participar de atividades e oficinas sobre liderança, cultura e comunicação, cidadania digital, mudança social em sua comunidade e em nível global.

Além disso, foi implementada atividades complementares que vão estimular o processo criativo e inovador dos participantes por meio de missões, desafios e projetos criativos que farão eles colocarem a mão-na-massa. Tudo isso vai ser feito com o objetivo de consolidar o conhecimento adquirido no intercâmbio de experiências.

Sobre o programa

O projeto conta com a parceria do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), das secretarias estaduais de educação, da rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, PLT4Way Inglês e Inclusão Social, da Associação de ex-Bolsistas de Programas do Governo Americano (USBEA), além das empresas FedEx, MSD e IBM. Desde 2003, 667 jovens brasileiros participaram do projeto que, atualmente, é realizado em todos os países do continente americano. O programa funciona de forma inversa, pois os jovens estadunidenses selecionados representam o país na América Latina.



Veja lista de selecionados

Ana Beatriz Mendes da Silva - Ananindeua (PA)

Ana Luiza Postai - Nova Trento (SC)

Ana Maria Furtado de Oliveira - Teresina (PI)

Ana Vitória Vaz Santos - Uberlândia (MG)

Brenda Fernandes Galter - Vila Velha (ES)

Carla Aryane de Mello Bastos - Manaus (AM)

Cristhian Jucá Machado - Rio Branco (AC)

Gabriel Espedito Gonçalves dos Santos - Itapetim (PE)

Gustavo Brito de França - Taguatinga (TO)

Gyullia do Valle de Oliveira - São Sebastião (SP)

Jamilly Inaer Turini dos Santos - Campinas (SP)

Jédesson Sousa Bandeira - Passagem Franca (MA)

João Pedro Haufes - Campo Grande (MS)

João Victor Vasconcelos Cunha Ferreira - Campo Grande (MS)

Karolyna de Oliveira Ramos - Jaboatão dos Guararapes (PE)

Kétlyn Victoria Turetta - Toledo (PR)

Leonardo Paiva Campos - Boa Vista (RR)

Leonardo Pereira da Silva Neto - Ceilândia Sul (DF)

Lorena Soares de Lima - Manaus (AM)

Luisa Manoela Romão Salles - Poços de Caldas (MG)

Maria Clara Manso de Almeida - Camaragibe (PE)

Mariana Xisto Lima - Aracaju (SE)

Matheus Trindade - Rio de Janeiro (RJ)

Murilo Damin Cechetti - Ipiranga do Norte (MT)

Nátally Silva Marinho - Anápolis (GO)

Nathalie Arruda Milbradt - Santa Maria (RS)

Nicolas Costa Feitoza - Porto Velho (RO)

Noely Irineu Silva - João Pessoa (PB)

Pablo de Azevedo - Jardim do Seridó (RN)

Safira Jennyfer Sunderhus Ferreira - Mantenópolis (ES)

Sara Bella Bezerra Moreira - Fortaleza (CE)

Styves Barros Miranda - Seabra (BA)

Vitória Rodrigues de Oliveira - São João do Meriti (RJ)