Programa 'Potência Feminina' abre vagas para mulheres empreendedoras

E EuEstudante

(crédito: RF._.studio/Pexels)

O projeto “Potência Feminina” abre 50 vagas para nova turma de aceleração de negócios. Nesta terça e quinta-feira (11 e 13), o programa irá oferecer gratuitamente um encontro dedicado à preparação de empreendimentos que tenham interesse em concorrer no próximo edital de aceleração de empresas.

O Potência Feminina é um programa nacional que apoia negócios liderados por mulheres por meio de capacitação, aceleração de negócios e capital semente. Para auxiliar a organizar e preparar a empresa, as empreendedoras poderão participar do workshop Acelerando meu Negócio, que ocorrerá das 19h às 21h.

O encontro on-line irá disponibilizar mais de 50 vagas para mulheres de todo o país. Serão abertas turmas online nos dias 11 e 13 de Maio, os conteúdos abordados serão:

Desenvolvimento de um negócio;

O passo do modelo canva de negócio;

Construção de um produto mínimo viável;

Criação de uma página do negócio nas redes sociais;

Acesso completo aos cursos da plataforma Potência Feminina.



O encontro preparatório será disponibilizado somente para negócios liderados por mulheres a partir dos 16 anos. As inscrições gratuitas no workshop preparatório está disponível neste link.

No edital de aceleração, as mulheres poderão concorrer a mentorias individuais com técnicas de gestão e aceleração de negócio, mentorias coletivas com temas ligados a finanças e vendas e encontros setoriais com mulheres de um mesmo segmento de negócio.