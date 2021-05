Residentes da saúde, sem receber bolsa há 2 meses, realizam mobilização

E EuEstudante

Profissionais da saúde exigem recebimento de bolsa e auxílio - (crédito: Movimento de greve dos residentes)

Residentes da saúde de todo o Brasil estão sem bolsa e bonificação há mais de 2 meses, por isso estão organizando uma série de mobilizações para esta terça-feira (11). A categoria está de greve, desde o dia 4 de maio, por não receber o seu dinheiro do Ministério da Saúde. Os profissionais, que trabalham na linha de frente na pandemia do novo coronavírus, por 60h semanais, não têm como pagar transporte, aluguel ou comprar comida.

Para aumentar o absurdo, alguns deles estão sem vacina, mesmo trabalhando em unidades de saúde, hospitais e UTI'S, em atendimento direto a pacientes com covid-19.



O movimento em greve também denuncia a inatividade da Comissão Nacional de Residências em Saúde (CNRMS), responsável por coordenar as residências nacionalmente, que não é convocada desde abril de 2019, o que acarreta uma série de consequências à categoria.

"Contamos com apoio de outras entidades e organizações que também estão lutando e denunciando o descaso dos governos, especialmente do Governo Bolsonaro, no enfrentamento à pandemia, pois a situação que os residentes enfrentam é mais um sintoma de ataques e precarização da saúde no último período. Nossa pauta é justa e precisamos de amplo apoio da sociedade!", afirmam residentes em nota.