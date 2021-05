Série de lives trará histórias de chefs de sucesso do mercado gastronômico

CB Correio Braziliense

Coordenador Sebastián Parasole - (crédito: Iesb/Divulgação)

Chefs empreendedores serão entrevistados na série “Sem Reserva”, exibida quinzenalmente a partir de quarta-feira (19/5), às 19h, pelo canal no YouTube do Centro Universitário Iesb.

As lives serão mediadas pelo coordenador do curso de Gastronomia do Iesb, Sebastián Parasole, que conversará com professores e ex-alunos sobre histórias de sucesso e negócios criativos.

“Será um encontro on-line de entrevistas, com alunos que se formaram em nossa instituição e estão impulsionando o mercado gastronômico em diferentes países e cenários. Juntos, vamos descobrir o que eles estão fazendo na área e os desafios da carreira”, afirma o professor.

A estreia terá como primeiro convidado Diego Badra, chef no Conca - Cozinha Original, adepto das técnicas da alta gastronomia e criador de marcantes apresentações de pratos. “Nosso assunto será 'Foco com Conca', um pouco da minha história na construção de uma nova perspectiva de cozinha brasiliense”, avisa Badra.

Chef Diego Badra e prato de sua autoria (foto: Facundo)

Já o segundo encontro, em 26 de maio, contará com a presença da chef Alisson Baretta, que vai falar sobre o seu prato “Rice to Bikers”, desenvolvido para atletas do ciclismo e sobre o seu projeto de interação entre a gastronomia e a ciência. “A expectativa é mostrar um pouco do meu trabalho - passado e presente - e gerar curiosidade. Talvez chamar a atenção para outras oportunidades de trabalho e estudos na área", revela a chef.