Ministério da Infraestrutura oferece curso de introdução à aviação

E EuEstudante

(crédito: Iwan Shimko/ Unsplash)

O programa Treinamento para Profissionais de Aeroportos Regionais (Treinar) está com 1,4 mil vagas disponíveis para o curso on-line de Introdução à Aviação. Organizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) do Ministério da Infraestrutura (MInfra), as inscrições vão até 30 de setembro. Os interessados devem ter o registro validado pelos responsáveis que têm código de verificação dos aeródromos municipais ou estaduais .

O curso é oferecido em parceria com a universidade estadunidense Embry-Riddle Aeronautical. A capacitação é voltada para profissionais de aeroportos públicos e regionais e tem o objetivo de disseminar a cultura em aviação e ampliar conhecimentos básicos desses trabalhadores.

Com duração de 20 horas, o curso é dividido em quatro módulos: aeronaves, aeroportos, aviação e aeroespaço. As turmas serão fechadas a cada 10 alunos confirmados e têm o prazo de 60 dias para concluir as atividades.

Passo a passo para inscrição on-line



Primeiramente, o interessado deve preencher a ficha disponível no link. Para que a inscrição seja validada, deve ser informado também o e-mail e o código verificador do responsável pelo aeródromo. Além disso, será necessário enviar para o e-mail: capacitacao.aviacao@infraestrutura.gov.br, digitalizado, o RG e CPF (frente e verso), o Termo de Compromisso e Responsabilidade do Participante e o Termo de Compromisso e Responsabilidade do Responsável pelo Aeródromo preenchidos. Os temos para serem impressos estão disponíveis no link.

Programa Treinar



Oferecido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). O programa de Treinamento para Profissionais de Aeroportos Regionais disponibiliza cursos para formação e capacitação de profissionais que trabalham na gestão e operação de aeroportos públicos e regionais. A responsável pelas capacitações é a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).