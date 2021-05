MEC disponibiliza materiais e cursos gratuitos para população

E EuEstudante

(crédito: Christin Hume/ Unsplash)

Por meio da plataforma Avamec, o Ministério da Educação (MEC) oferece materiais de estudo e 135 cursos on-line gratuitos. O site com os conteúdos foi criado pela pasta com o objetivo de fornecer um ambiente virtual e colaborativo de aprendizagem.

As capacitações são de variados assuntos relacionados a base nacional comum curricular. O público-alvo dos cursos é a comunidade educacional formada por diretores, professores, reitores e etc. No entanto, a população também pode se inscrever. Atualmente, há mais de 2 milhões de estudantes ativos na plataforma.

A plataforma Avamec classifica os cursos por categoria, componente curricular e/ou etapa de ensino. Além disso, algumas das capacitações são desenvolvidas por profissionais da educação e entidades do segmento, como os cursos “Aperfeiçoamento em Bem-Estar no Contexto Escolar”, planejado pela Secretaria de Educação Básica (SEB), e “Alfabetização Baseada na Ciência” da Secretaria de Alfabetização (Sealf).

No site, há também a divulgação dos dados de acessos aos cursos. O “Alfabetização Baseada na Ciência” acumula mais de 3,5 milhões e é o segundo mais acessado da plataforma. O primeiro é o “Práticas de Alfabetização” com 5 milhões. As capacitações têm diferentes atividades e carga horárias. Ao fim do curso, o estudante recebe certificação.