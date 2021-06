DF abre 3.150 vagas em instituições públicas para cursos técnicos

E EuEstudante

Inscrições começam em junho - (crédito: Alexandre Podvalny/ Reprodução)

Escolas Técnicas da rede pública do Distrito Federal estão com vagas abertas para cursos que visam à capacitação. As áreas de saúde, informática e administração, por exemplo, serão contempladas, e as inscrições começam a partir de 15 de junho.

Segundo a Secretaria de Educação, são 3.150 vagas para o segundo semestre de 2021 e 20% delas serão para pessoas com deficiência ou autismo.

Escola Técnica de Planaltina: 1.100 vagas

As inscrições vão de 15 a 27 de junho, no site da Secretaria de Educação.

Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul (Cesas): 100 vagas

As inscrições vão de 15 a 27 de junho, no site da Secretaria de Educação.

Escola Técnica de Ceilândia: 600 vagas

As inscrições vão de 21 a 24 de junho, no site da Escola Técnica de Ceilândia, com preenchimento de vagas por ordem de inscrição.

Escola Técnica de Ceilândia: 970 vagas

As inscrições vão de 15 a 27 de junho, no site da Secretaria de Educação.

Centro Educacional 02 do Cruzeiro: 70 vagas

As inscrições vão de 15 a 27 de junho, no site da Secretaria de Educação.

Escola Técnica de Brazlândia: 310 vagas

As inscrições vão de 15 a 27 de junho, no site da Secretaria de Educação.