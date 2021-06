Senac-DF abre 5.555 vagas para 76 cursos on-line ou presenciais

E EuEstudante

(crédito: picjumbo.com / Pexels)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) vai abrir inscrições para 5.555 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos a partir de quinta-feira (10). São 76 cursos e 235 turmas, de formação técnica, inicial e continuada ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Inscrições até 29 de junho ou até o preenchimento das vagas no site do programa.

Entre os cursos ofertados, há oportunidade nas áreas de gastronomia, beleza, gestão, turismo e lazer, moda, comunicação, marketing, saúde e logística. As qualificações contam com opções on-line e presencial. O Senac afirma que investe em tecnologia para os alunos poderem usufruir dos cursos on-line com conforto e qualidade.

A instituição ainda reforça que segue todos os protocolos de segurança para os cursos que exigem aulas práticas presenciais, como os cursos de beleza e gastronomia. As aulas das turmas presenciais serão ministradas nas unidades de Taguatinga, Gama, Ceilândia, Setor Comercial Sul (TTH e Jessé Freire), Sobradinho e Ações Móveis (entidades parceiras).

Para mais informações, acesse o edital.

Para participar dos cursos do PSG, é necessário ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos, escolaridade exigida para o curso escolhido e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência. A classificação dos inscritos se dá de acordo com atendimento aos requisitos de acesso, ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido.

O resultado da classificação vai ser divulgado no dia 16 de julho no site do Senac-DF. O período de matrícula vai de 17 a 23 de julho.

Segundo o diretor regional do Senac-DF, Augusto César Chabloz, os cursos do PSG, ofertados pelo Senac, são uma excelente porta de entrada no mercado de trabalho. “Antes da crise do coronavírus, o PSG já era muito importante, tendo em vista a imensa massa de desempregados no Brasil. Com a crise que assola o País, o programa se mostrou mais relevante, pois o empresariado valoriza muito a nossa instituição: o aluno que sai certificado tem grandes chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho”, destaca. Ele ainda afirma que muitos empresários aguardam o período de conclusão dos cursos do Senac para contratar uma mão de obra qualificada.