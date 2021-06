Inpe abre vagas em cursos gratuitos sobre astronomia e astrofísica

E EuEstudante

As inscrições vão até 20 de junho - (crédito: Andrew Neel/Reprodução)

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) está oferecendo vagas em cursos gratuitos on-line para o 21° Curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica (CIAA). Os corpos celestes, como estrelas, cometas, aglomerados de estrelas, galáxias, planetas e nebulosas, e também os fenômenos que se formam fora da atmosfera da Terra são dois dos temas.



As atividades irão acontecer nos dias 9, 11, 13, 16, 18 e 20 de agosto, mas as inscrições estão abertas até o 20 de junho. As vagas dos cursos são voltadas para professores do ensino médio e fundamental que estão ligados à área de ciências, e envolvem disciplinas como: física, biologia, química, geografia, matemática e história.

Estudantes universitários de cursos de exatas, a partir do terceiro semestre, também poderão participar, e profissionais ligados de forma direta à área de divulgação de ciências e educação.



As vagas dos cursos gratuitos online e EAD de astronomia deste ano pretendem receber alunos de outros países de língua portuguesa. Além disso, os encontros serão transmitidos por meio da Webex Meetings, uma plataforma digital.



Acesse o site do Inpe para realizar sua inscrição.