Instituto Federal de Brasília oferece curso de Libras

E EuEstudante

A importância desta capacitação está na inclusão, segundo coordenadora de Políticas Inclusivas do IFB Alessandra Fonseca - (crédito: Katerina Holmes/Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília está com inscrições abertas para servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, até 11 de junho, para curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A parceria inclui capacitação de servidores e confecção do protocolo de atendimento às pessoas surdas. Curso irá começar em 22 de junho e será ministrado pelo professor Leandro Torres, docente de Libras do IFB de Taguatinga, que é surdo.

O curso será totalmente on-line, por meio da plataforma Zoom, duas vezes por semana, nas terças e quartas-feiras. Os horários disponíveis são de 9h ou de 13h30, com duração de uma hora e meia cada aula.

Os participantes podem contribuir com a equipe, composta pela SSP e IFB, para elaboração do protocolo, após a finalização das aulas. Com o documento finalizado, um novo curso será desenvolvido para divulgação do material.

“Essa formação vai ser muito importante para os servidores conseguirem se comunicar com os surdos e prestar um atendimento coerente e humanizado”, explica a coordenadora de Políticas Inclusivas do instituto Alessandra Fonseca.

Para saber mais informações acesse